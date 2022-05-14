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    Tekirdağ'da kayıp İsmail'in cansız bedenine ulaşıldı

    İki gün önce kayıp ihbarı yapılan İsmail Coşan'ın denizde bulunan cesedi, Deniz Liman Şube ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.
    • 14.05.2022 - 15:35
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    Tekirdağ'da kayıp İsmail'in cansız bedenine ulaşıldı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde marina kıyısındaki kayalıklarda kıyafet görenler, durumu polise bildirdi.

    Limanın açıklarında dalış yapan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, denizde bulduğu cesedi kıyıya çıkardı.

    Kayıp kişinin cesedi bulundu

    İki gün önce kayıp ihbarı yapılan İsmail Coşan'a (31) ait olduğu belirlenen ceset, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Tekirdağ da kayıp İsmail in cansız bedenine ulaşıldı #1

    Tekirdağ da kayıp İsmail in cansız bedenine ulaşıldı #2


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