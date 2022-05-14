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- Tekirdağ'da kayıp İsmail'in cansız bedenine ulaşıldı
Tekirdağ'da kayıp İsmail'in cansız bedenine ulaşıldı
İki gün önce kayıp ihbarı yapılan İsmail Coşan'ın denizde bulunan cesedi, Deniz Liman Şube ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.
- 14.05.2022 - 15:35
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde marina kıyısındaki kayalıklarda kıyafet görenler, durumu polise bildirdi.
Limanın açıklarında dalış yapan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, denizde bulduğu cesedi kıyıya çıkardı.
Kayıp kişinin cesedi bulundu
İki gün önce kayıp ihbarı yapılan İsmail Coşan'a (31) ait olduğu belirlenen ceset, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.