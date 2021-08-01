Tekirdağ'da kayıp kişi, yanında bıçakla ölü bulundu

Çorlu ilçesinde 2 gündür kayıp olan Sedat Seval, yanında ekmek bıçağıyla boş arazide ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fabrika işçisi evli ve 2 çocuk babası Sedat Seval(42), önceki gün Muhittin Mahallesi'ndeki evine gelmeyince eşi H.S., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu.

EŞİNİN TELEFONUNDAN GELEN SİNYALİ JANDARMAYA BİLDİRDİ

H.S., bir gün sonra eşinin telefonunda bulunan, 'telefonum nerede' uygulamasından Yenice Mahallesi Değirmendere mevkisinden sinyal geldiğini görerek, durumu jandarmaya bildirdi.

YANINDA BIÇAKLA, KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Bölgeye giden jandarma ekipleri, Sedat Seval'in önce aracını buldu. Aramaları genişleten ekipler, aracın yaklaşık 100 metre ilerisindeki boş arazide Seval'i kanlar içinde yanında ekmek bıçağı, ölü buldu. Yapılan incelemenin ardından Sedat Seval'in cansız bedeni, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

İlçe Jandarma Komutanlığı Sedat Seval'in intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için özel ekip kurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.