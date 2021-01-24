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    Tekirdağ'da kaynak işçisi, asansör kabini altında can verdi

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir iş yerinde kaynak yaptığı sırada halatın boşalması sonucu asansör kabininin altında kalan işçi, hayatını kaybetti
    • AA
    • 24.01.2021 - 05:18
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    Tekirdağ'da kaynak işçisi, asansör kabini altında can verdi

    Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir ekmek fırınının depo kısmında kaynak yapan Hüseyin Demirci (69), halatın boşalması sonucu asansör kabininin altında kaldı.

    Fırında çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirci, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci kurtarılamadı.

    Tekirdağ da kaynak işçisi, asansör kabini altında can verdi #1

    Tekirdağ da kaynak işçisi, asansör kabini altında can verdi #2

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