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- Tekirdağ'da kaza yapan araç 1 kişiye mezar oldu
Tekirdağ'da kaza yapan araç 1 kişiye mezar oldu
Tekirdağ Çorlu’da bir araç virajı alamayınca takla attı. Hurdaya dönen araçta bir kişi hayatını kaybetti.
- 12.05.2022 - 06:27
Havuzlar - Türkgücü yolu üzerinde, Çorlu istikametine seyreden İsmet Sepetçi (53) yönetimindeki otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden fazla takla attı.
Olay yerinde yaşamını yitirdi
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Sepetçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İHA'nın haberine göre İsmet Sepetçi’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.