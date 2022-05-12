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    Tekirdağ'da kaza yapan araç 1 kişiye mezar oldu

    Tekirdağ Çorlu’da bir araç virajı alamayınca takla attı. Hurdaya dönen araçta bir kişi hayatını kaybetti.
    • 12.05.2022 - 06:27
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    Tekirdağ'da kaza yapan araç 1 kişiye mezar oldu

    Havuzlar - Türkgücü yolu üzerinde, Çorlu istikametine seyreden İsmet Sepetçi (53) yönetimindeki otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden fazla takla attı.

    Olay yerinde yaşamını yitirdi

    Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Sepetçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    İHA'nın haberine göre İsmet Sepetçi’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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