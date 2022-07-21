Tekirdağ'da kaza yapan motosiklet sürücüsü isyan etti

Servis aracına çarpmamak için hız yapan motosiklet sürücüsü, iki araca çarparak devrildi. Kazanın ardından konuşma yapan Bilal Aslan, "Bizi de adamdan sayın" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halinde olan motosiklet, servis aracına çarpmamak için hız yaparak 2 araca çarptı.

Bilal Aslan kontrolündeki motosiklet, önce park halinde duran otomobile ardından aynı istikamette ilerleyen araca çarparak devrildi.

Hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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"Bizi önemsemeden araç kullanıyolar"

İHA'nın aktarımına göre; kazayla ilgili konuşan yaralı motosiklet sürücüsü Aslan, “Servis aracı beni sıkıştırdı. Ben de ondan kaçarken hız yapınca kontrolümü kaybederek araçlara çarptım. Buradan ricam, seyir halindeki araç sürücüleri biz motosikletlileri de adamdan saysınlar. Bizi önemsemeden araç kullanıyorlar. Şu an iyiyim ama elime 14 dikiş atıldı.” diye konuştu.



