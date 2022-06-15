Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Bircan Öztürk, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Bircan Öztürk, otomobiliyle İstanbul istikametine seyir halindeyken kendisiyle aynı istikamette olan sürücü R.T.'nin aracına arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre; kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşlarıyla birlikte yaralandı

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Bircan Öztürk ağır yaralanırken, kendisi ile aynı araçta bulunan E.G. (27), E.A., (24) ve H.E. (28) yaralandı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralılar, araçtan çıkarılarak Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kurtarılamadı

Polis ekipleri ise kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı hemşire, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise tedavileri devam ediyor.

Tekirdağ'da kazada ağır yaralanan hemşire kurtarılamadı ViDEO