Euro
11.0264
-0.79%
Dolar
9.5181
-0.75%
Altın
546.5
-0.64%
Borsa
1.533
0.74%
Bitcoin
588.857
1.29%
BTXN Coin
26.54
2.66%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Tekirdağ'da kıskandığı eşini sokak ortasında bıçakladı

    Kıskandığını iddia ettiği eşini sokak ortasında önce darbeden şahsın, defalarca bıçaklama anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da kıskandığı eşini sokak ortasında bıçakladı

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde E.K. isimli şahıs, akşam vakitlerinde eşiyle dışarı çıktı.

    Gittiği mekanda kıskançlık yüzünden eşiyle tartışan E.K., eşini sokak ortasında döverek bıçakladı.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

    BIÇAKLANAN KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI

    G.K. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. E.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Gün içerisinde mahkemeye çıkarılan E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tekirdağ'da kıskandığı eşini sokak ortasında bıçakladı VİDEO


    Tekirdağ da kıskandığı eşini sokak ortasında bıçakladı #1

    Tekirdağ da kıskandığı eşini sokak ortasında bıçakladı #2

    Tekirdağ da kıskandığı eşini sokak ortasında bıçakladı #3

    Tekirdağ da kıskandığı eşini sokak ortasında bıçakladı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir