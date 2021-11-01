Kıskandığını iddia ettiği eşini sokak ortasında önce darbeden şahsın, defalarca bıçaklama anları kameraya yansıdı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde E.K. isimli şahıs, akşam vakitlerinde eşiyle dışarı çıktı.

Gittiği mekanda kıskançlık yüzünden eşiyle tartışan E.K., eşini sokak ortasında döverek bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANAN KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI

G.K. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. E.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gün içerisinde mahkemeye çıkarılan E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da kıskandığı eşini sokak ortasında bıçakladı VİDEO









