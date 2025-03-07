Tekirdağ'da kız arkadaşı tarafından bıçaklandı

İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi Spor Aralığı Sokak'ta, evde E.G. ile kız arkadaşı E.E. arasında tartışma çıktı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Tartışmanın büyüdüğü olayda kız arkadaşı tarafından kalçasından bıçaklanan E.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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