Tekirdağ'da kız arkadaşı tarafından bıçaklandı
İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi Spor Aralığı Sokak'ta, evde E.G. ile kız arkadaşı E.E. arasında tartışma çıktı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tartışmanın büyüdüğü olayda kız arkadaşı tarafından kalçasından bıçaklanan E.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Fatih Yıldırım
Yazar