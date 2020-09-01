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    Tekirdağ'da kolonya içen 34 yaşındaki adam öldü

    Polis soruşturma başlatırken, birtakım rahatsızlıkları bulunan şahsın son olarak kolonya içtiği için hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • İHA
    • 01.09.2020 - 11:07
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 11:07
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    Tekirdağ'da kolonya içen 34 yaşındaki adam öldü

    Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kolonya içerek bayılan A.O., 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Durumu ağır olan A.O, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

    YOĞUN BAKIMDAYDI, HAYATINI KAYBETTİ

    İlk tedavisinin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir yaşam mücadelesi veren A.O., hayatını kaybetti.

    Birtakım rahatsızlıkları olduğu öne sürülen A.O.’nun, son olarak kolonya içtiği belirlendi.

    Tekirdağ da kolonya içen 34 yaşındaki adam öldü #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ederken, hayatını kaybeden A.O.’nun cenazesi Eski Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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