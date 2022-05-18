Tekirdağ'da komşular arasında kedi kavgası

Bahçesinde baktığı kediler için komşusunun laf atmalarına maruz kaldığını öne süren kadın, jandarmanın yolunu tuttu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşayan ve evinin bahçesinde sokak hayvanlarını besleyen kadın, komşusu tarafından tepki gördü.

'Canım benim' cümlesi hayvanseveri çıldırttı

Olay güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde hayvansever kadının 'canım benim' diyen komşunun sözleri üzerine sinir krizi geçirdiği anlar yer aldı.

"Uygunsuz hareketler yaptı"

Yaşananların ardından jandarmaya gidip şikayetçi olduğunu söyleyen kadın, "Belediyenin su kabına su koyduğum esnada daha önce kaba çöp atan komşumun küreğini ileri itmişim diye bana ağza alınmayacak çirkin sözler sarf etti. Uygunsuz hareketlerde bulunup ‘Canım benim’ deyince ben de dayanamayıp sinir krizi geçirdim.

"Demirle camına saldırdım, kediyi tekmeledi"

‘İmdat sapık var’ diye bağırdım ve yerden aldığım demirle camına saldırdım. Sonra beni tutup yere fırlattı. Benim sokak hayvanlarını beslemem ve bu şahsın kediye tekme atması kavganın fitilini ateşledi." dedi.

İHA'nın haberine göre mağdur olduğunu ifade eden kadın, komşusu için daha önce de şikayette bulunduğunu belirtti.