Çorlu’da Necati Ö. isimli silahlı şahıs, Hasan Koyuncu’ya ait konfeksiyon mağazasına gelip Koyuncu’yu öldürdü. Necati Ö.’nün kameralara yansıyan görüntülerinde, olay anındaki rahatlığı dikkat çekti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Necati Ö. isimli bir silahlı şahıs, Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerindeki Çorlu Belediyesi binasının altında yer alan Hasan Koyuncu’ya (33) ait konfeksiyon mağazasına gelip ateş açtı.

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar olay yerine koştu.

POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Elindeki silahı bir poşet içerisine koyup dükkandan ayrılmak üzere olan Necati Ö.’yü etkisiz hale getiren vatandaşlar, silahlı saldırganı cadde üzerinde yer alan polis merkezine götürüp teslim etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Necati Ö.’nün olay sırasındaki rahatlığı dikkat çekti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri, Koyuncu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tekirdağ’da, konfeksiyon mağazasına gelip cinayet işledi VİDEO



VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRILDI

Ekiplerin çalışmalarını izlemek için toplanan vatandaşlar, ekipler tarafından güçlükle uzaklaştırıldı.

Hasan Koyuncu’nun cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.