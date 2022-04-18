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Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Çorlu ilçesinde park halindeki aracını çalıştırarak U dönüşü yapmak isteyen sürücü, iki araca çarptı. Çocukların da bulunduğu araçlarda şans eseri yaralanan olmadı.