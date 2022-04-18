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- Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu
Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu
Çorlu ilçesinde park halindeki aracını çalıştırarak U dönüşü yapmak isteyen sürücü, iki araca çarptı. Çocukların da bulunduğu araçlarda şans eseri yaralanan olmadı.
- 18.04.2022 - 17:40
- Güncelleme : 18.04.2022 - 18:16
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Otomobil sürücüsü Yılmaz Ş., Muhittin Mahallesi üzerinde park ettiği aracıyla eski itfaiye ışıklar mevkiine U dönüşü yapmak istedi.
2 araca çarptı
Kontrolsüz dönüş yapan otomobil, bu sırada çarşı merkezi yönüne seyreden Mustafa Y. idaresindeki 59 ABS 967 plakalı otomobille çarpıştı.
Ardından ise Ali İhsan E.'nin kullandığı otomobile çarpan şoför, zincirleme kazaya neden oldu.
Kazada şans eseri yaralanan olmadı
Şoför, U dönüşü yapmak için zincirleme kaza oluştururken, aralarında çocukların da bulunduğu yolculardan yaralanan olmadı.
Tekirdağ’da kontrolsüz dönünce iki araca birden çarptı VİDEO