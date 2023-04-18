Tekirdağ'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü öldü Yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, otomobiliyle refüje çarptı. Talihsiz sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

DHA

Başıboş köpekler, yine bir ölüme sebebiyet verdi…

54 yaşındaki Dursun Sezen, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Yörükler Mahallesi yakınlarında seyir halindeydi.

Sürücü, iddiaya göre yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca 34 EZM 458 plakalı otomobili ile savrulup refüje çarptı.

Kaza yerinde can verdi

Sezen, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan A.D. ve F.A. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldıkları Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Soruşturuluyor

Sezen'in cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.