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- Tekirdağ'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı
Tekirdağ'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı
- 08.11.2022 - 20:30
- Güncelleme : 08.11.2022 - 20:57
Ülkede başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor.
Son günlerde ülke gündeminde tepki çeken konular arasında bulunan köpek dehşetine bir yenisi daha eklendi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 5 Kasım cumartesi günü Çorlu-Çerkezköy yolunda kaldırımda yürüyen Efekan Demir ve arkadaşlarını köpek kovaladı.
Kaçarken otomobil çarptı
Köpekten kaçarken aniden yola çıkan Demir'e, otomobil çarptı.
Tekirdağ'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı VİDEO
Tedavisi devam ediyor
Yaralanan Demir, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar oluşan Demir'in tedavisi devam ediyor.
O anlar kayıt altına alındı
Köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücü serbest bırakıldı
AA'nın haberine göre, sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.