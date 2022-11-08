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    Tekirdağ'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

    Tekirdağ'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

    Çerkezköy'de köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 08.11.2022 - 20:30
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 20:57
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    Ülkede başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor.

    Son günlerde ülke gündeminde tepki çeken konular arasında bulunan köpek dehşetine bir yenisi daha eklendi.

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 5 Kasım cumartesi günü Çorlu-Çerkezköy yolunda kaldırımda yürüyen Efekan Demir ve arkadaşlarını köpek kovaladı.

    Kaçarken otomobil çarptı

    Köpekten kaçarken aniden yola çıkan Demir'e, otomobil çarptı.

    Tekirdağ'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı VİDEO

    Tedavisi devam ediyor

    Yaralanan Demir, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Vücudunda kırıklar oluşan Demir'in tedavisi devam ediyor.

    O anlar kayıt altına alındı

    Köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sürücü serbest bırakıldı

    AA'nın haberine göre, sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Tekirdağ da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı #1

    Tekirdağ da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı #2

    Tekirdağ da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı #3


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