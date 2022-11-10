Tekirdağ'da köpekten kaçarken arabanın çarptığı çocuğun babasından çağrı

Çerkezköy'de köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuğun babası, önlem alınmasına yönelik çağrıda bulundu.

Başıboş köpek dehşetlerine 5 Kasım'da bir yenisi daha eklendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, arkadaşlarıyla yolda yürürken kovalyan köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun tedavisi devam ediyor.

Olay sonrasında kaza geçiren çocuğun babası Mehmet Demir, belediye ve derneklerin sahipsiz hayvanların insanlara zarar vermemesi için önlem alması çağrısında bulundu.

"Gözlerini açtı, konuşmaya başladı"

Demir yaptığı açıklamada, çocuğunun köpekten kaçarken yolda otomobilin çarpması nedeniyle yaralandığını anımsattı.

Çarpmanın etkisiyle oğlunun ciğerlerinin zarar gördüğünü, kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar oluştuğunu anlatan Demir, "Şükür, çok tehlikeli bir durumu yok. Yoğun bakımdan çıktı ve müşahede altında tutuluyor. Gözlerini açtı, konuşmaya başladı. Kendi ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Kendisinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor." dedi.

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"Sokaklarda çok fazla köpek var"

AA'nın haberine göre, Demir, sahipsiz köpeklerin insanlara zarar vermemesi için önlem alınması çağrısında bulunarak şunları kaydetti: "Sokak köpeklerinden dolayı can yanıyor. O yolda kazalar da oluyor. Yol kenarına bariyer konulması gerekiyor. Sokaklarda çok fazla köpek var. Belediye veya hayvansever derneklerinin bu konuya el atmaları çok iyi olur. Sokaklarda çocuklar geziyor, dolaşıyor, en azından onların canı yanmasın. Benim çocuğum bu olay yüzünden okulundan geri kaldı, ben işe gidemiyorum. Mağdur olduk. Şükürler olsun çocukta sıkıntı yok. Bu hafta sonu normal odaya geçişi yapılacak diye bekliyoruz."

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