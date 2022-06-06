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    Tekirdağ'da köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı

    Tekirdağ’da site bahçesinde köpeğin havlaması üzerine kaçan çocuğa araba çarptı.
    • 06.06.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 15:12
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    Tekirdağ'da köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi’nde sahibi tarafından salınan köpek, site bahçesine giren çocuklara havladı.

    Korkudan can havliyle kaçan çocuklardan birine yoldan geçen otomobil çarptı.

    Site sakinleri köpeğin salınmasına tepkili

    Talihsiz çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken site sakinleri köpeğin salınmasına tepki gösterdi.

    Sahibine gerekli uyarılar yapıldı

    Ayrıca, sahibi tarafından salınan köpeğin vatandaşları korkuttuğu belirtilerek sahibine gerekli uyarının yapılması istendi.

    Tekirdağ'da köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı ViDEO

    Tekirdağ da köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı #1

    Tekirdağ da köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı #2

    Tekirdağ da köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı #3


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