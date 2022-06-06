Tekirdağ’da site bahçesinde köpeğin havlaması üzerine kaçan çocuğa araba çarptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi’nde sahibi tarafından salınan köpek, site bahçesine giren çocuklara havladı.

Korkudan can havliyle kaçan çocuklardan birine yoldan geçen otomobil çarptı.

Site sakinleri köpeğin salınmasına tepkili

Talihsiz çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken site sakinleri köpeğin salınmasına tepki gösterdi.

Sahibine gerekli uyarılar yapıldı

Ayrıca, sahibi tarafından salınan köpeğin vatandaşları korkuttuğu belirtilerek sahibine gerekli uyarının yapılması istendi.

Tekirdağ'da köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı ViDEO