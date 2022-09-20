Tekirdağ'da korkunç kaza: 1 ölü 5 yaralı

Ergene ilçesinde aynı yönde ilerleyen araçların çarpışması sonucu 1 şoför hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 5 yaralının durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi TEM yolunda İstanbul yönüne ilerleyen Enes Y. kontrolündeki 43 HB 225 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Emrullah Kaya yönetimindeki 34 BLZ 877 plakalı otomobile çarptı.

Kazada Emrullah Kaya ile otomobildeki 3 Suriye uyruklu araçta sıkışırken, Enes Y. ile yanındaki kişi yaralandı.

Sıkıştıkları araçtan çıkarıldılar

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sürücü, kurtarılamadı

İHA'nın haberine göre, yapılan kontrolde, sürücü Emrullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı 3 Suriyeli ile diğer otomobildeki Enes Y. ile Barış Ç., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Suriyeli 3 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden ardından Emrullah Kaya'nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

























