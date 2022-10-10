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    Tekirdağ'da kovalamaca sonrası yakalanan sürücü ehliyetsiz çıktı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bekçilerin dur ihtarına uymayan otomobil, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Sürücü belgesi olmadığı ortaya çıktı.
    • 10.10.2022 - 18:23
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    Tekirdağ'da kovalamaca sonrası yakalanan sürücü ehliyetsiz çıktı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi üzerinde denetimlerde bulunan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı bekçiler, bir otomobile dur ihtarında bulundu.

    Durmayarak kaçan otomobil, yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonrası Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi tarafından Çobançeşme Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı sonunda durduruldu.

    19 yaşındaki sürücünün ehliyeti olmadığı belirlendi

    Olay yerine gelen trafik polisleri, 19 yaşındaki sürücü O.S.’nin ehliyetinin olmadığını tespit etti.

    İHA'nın aktardığına göre sürücü O.S. ve araç sahibine toplam 7 bin 348 lira para cezası kesildi.

    Tekirdağ da kovalamaca sonrası yakalanan sürücü ehliyetsiz çıktı #1

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