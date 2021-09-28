Tekirdağ'da kredi çeken adam dolandırıldı

Mobil kredi başvurusunun onaylanması üzerine dolandırıcılar tarafından aranan Hasan Süngü, kimlik ve onay bilgilerini paylaşarak 45 bin TL'sinden oldu.

Bir telefon dolandırıcılığı daha...

Bu kez son kurban, Tekirdağ Kapaklı'da yaşayan Hasan Süngü oldu.

Hasan Süngü, geçtiğimiz hafta aracını yenilemek için emekli maaşını aldığı bankaya mobil olarak kredi başvurusunda bulundu.

ONAY MESAJLARINI PAYLAŞTI, 45 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Başvurusunun ardından kendisini arayan dolandırıcılara inanan Hasan Süngü, kimlik bilgilerini ve telefonuna gelen onay mesajlarını dolandırıcılara söyledi. Telefonu kapattıktan sonra hesabından 45 bin TL havale edildiğini gören Süngü, dolandırıldığını anladı.

"ARAYARAK İŞLEM YAPMAMI SÖYLEDİLER"

Olay gününü anlatan Hasan Süngü, “Çalıştığım bankanın mobil uygulaması üzerinden 100 bin TL kredi talebinde bulundum. Daha sonra H.K. adlı bir kişi beni arayarak kredimin onaylandığını fakat birkaç işlem yapılması gerektiğini söyledi. Kimlik bilgilerimi ve telefonuma gelen onay mesajlarını bu kişiye söyledim. Mobil uygulamaya tekrar girdiğimde kredi kartı limitimin 20 bin TL’ye çıktığını ve bu tutarın H.K.’nin hesabına havale yapıldığını gördüm. Ayrıca ön onayda bekleyen 25 bin TL’lik kredimin de bu şahsın hesabına yattığına dair telefonuma mesaj geldi.” dedi.

"ÖDEYECEK GÜCÜM YOK"

Dolandırıldığını anlayınca bankanın genel merkezini aradığını söyleyen Süngü, “Bankanın genel merkezini aradığımda hesabımdan çıkan paranın H.K. adlı bir şahsa yattığını ve bana gelen mesajların onay mesajı olduğunu öğrendim. Hesap ekstrelerim ile birlikte savcılığa giderek H.K.’den şikayetçi oldum. Hiç görmediğim bir para bu. Ödeyecek gücüm yok.” ifadelerini kullandı.