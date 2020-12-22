Tekirdağ'da kumar oynayan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza

Eski dernek binasında kumar oynadığı sırada yakalanan 25 kişi, 78 bin 750 lira para cezası ödedi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ekipler, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden şüphelilere yönelik operasyonunu sürdürdü.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne, ilçede daha önceden dernek binası olarak kullanılan bir adreste kumar oynandığı yönünde ihbar yapıldı.

İSKAMBİL OYNARKEN YAKALANDILAR

Polisin dernek binasına düzenlediği baskında, 5’i, 65 yaş üzeri olmak üzere 25 kişi iskambil oynarken yakalandı. Bazılarının ise maske takmadığı ve kapalı mekanda sigara içtiği tespit edildi.

CEZA YAZILDI

Bu kişilere, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Adresin sahibi 2 kişi hakkında ise yer temin etmek ve kapalı alanda sigara içtirdiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.





















