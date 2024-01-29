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Tekirdağ'da kumar oynayanlara baskın: 38 bin 550 TL para cezası uygulandı

Tekirdağ'da kumar oynayanlara baskın: 38 bin 550 TL para cezası uygulandı Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kumar oynayan 6 kişiyi 1 deste iskambil kağıdı, bin 400 lira para ve yazboz kağıdı ile suçüstü yakaladı.