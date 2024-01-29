Tekirdağ'da kumar oynayanlara baskın: 38 bin 550 TL para cezası uygulandı

İHA
Kumar oynayanlara emniyet güçleri göz açtırmıyor...
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir ihbar alan ekipler, kumar oynanan yerlere yönelik yapılan denetimler çerçevesinde bir dernek lokalinde kumar oynandığını tespit etti.
Harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, dernek lokaline baskın yaptı.
38 bin lira ceza kesildi
Ekipler, bir masada kumar oynayan 6 kişiyi 1 deste iskambil kağıdı, bin 400 lira para ve yazboz kağıdı ile suçüstü yakaladı.
Kumar aletlerine ekipler tarafından el konulurken, kumar oynayan 6 kişi hakkında 5326 SKM Madde 34’ten toplam 38 bin 550 TL idari para cezası uygulanarak, kıraathane işletmecisi G.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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