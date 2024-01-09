Tekirdağ'da kürekli bıçaklı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti Ergene ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kürek ve bıçakla birbirine girdiği kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA

Yabancı uyruklu kişilerin kavgasında kan aktı..

Olayın adresi Tekirdağ.

Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 115. Sokak'ta, yolda bir araya gelen bir grup yabancı uyruklu şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıslar, kavgaya tutuştu.

Kürek ve bıçakla birbirlerine saldırdılar: 1 ölü

Kürek, tahta ve bıçakla birbirlerine giren şahıslardan 2’si yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)