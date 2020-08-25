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    Tekirdağ'da kuyumcudan 300 bin TL'lik altın çalan hırsız tutuklandı

    Kuyumcudaki hırsızlık sonrası harekete geçen polis, 150 kameradan elde edilen 300 saatlik görüntüyü izleyerek, 84 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen F.T.'yi yakaladı.
    • DHA
    • 25.08.2020 - 13:51
    • Güncelleme : 25.08.2020 - 13:51
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    Tekirdağ'da kuyumcudan 300 bin TL'lik altın çalan hırsız tutuklandı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya giren hırsız, yaklaşık 300 bin lira değerinde 64 yüzük, 52 bileklik, 14 bilezik ve 12 kolye çalarak, kayıplara karıştı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Hırsızlığın, iş merkezinin girişindeki kapının açılıp, kuyumcunun camının kırılması ile gerçekleştirildiği belirlendi. İhbar üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek, çalışma başlattı.

    Kuyumcu soygunu şüphelisi, 300 saat görüntü izlenerek yakalandı

    300 SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

    Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için olayın gerçekleştiği bölgedeki 150 güvenlik kamerasını inceledi. Yaklaşık 300 saat görüntüyü inceleyen ekipler, hırsızlığı F.T.'nin gerçekleştirildiği belirledi.

    Tekirdağ da kuyumcudan 300 bin TL lik altın çalan hırsız tutuklandı #1

    HIRSIZ YAKALANDI

    Polis, F.T.’yi saklandığı evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

    Emniyette 84 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen F.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Tekirdağ da kuyumcudan 300 bin TL lik altın çalan hırsız tutuklandı #2

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