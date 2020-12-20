Tekirdağ'da lokomotifin çarptığı yaya öldü

Hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışan 64 yaşındaki kişi, lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ’a vagonları bıraktıktan sonra İstanbul Halkalı’ya dönen makinist A.H. yönetimindeki 3523837 sefer sayılı lokomotif, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’ndeki bariyerleri kapalı olan geçitten karşıya geçmeye çalışan 64 yaşındaki Mehmet Oran’a çarptı.

Çarpmanın ardından lokomotifi durduran makinist, aşağıya inip baktığında yerde bir kişinin yattığını görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

SAVCI İNCELEME YAPTI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Oran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Oran'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma tarafından gözaltına alınan A.H., ifadesinde bir ses duyduktan sonra lokomotifi hemen durdurduğunu söyledi.