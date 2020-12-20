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    Tekirdağ'da lokomotifin çarptığı yaya öldü

    Hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışan 64 yaşındaki kişi, lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 20.12.2020 - 13:22
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    Tekirdağ'da lokomotifin çarptığı yaya öldü

    Tekirdağ’a vagonları bıraktıktan sonra İstanbul Halkalı’ya dönen makinist A.H. yönetimindeki 3523837 sefer sayılı lokomotif, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’ndeki bariyerleri kapalı olan geçitten karşıya geçmeye çalışan 64 yaşındaki Mehmet Oran’a çarptı.

    Çarpmanın ardından lokomotifi durduran makinist, aşağıya inip baktığında yerde bir kişinin yattığını görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    SAVCI İNCELEME YAPTI

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Oran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Oran'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Tekirdağ da lokomotifin çarptığı yaya öldü #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma tarafından gözaltına alınan A.H., ifadesinde bir ses duyduktan sonra lokomotifi hemen durdurduğunu söyledi.

    Tekirdağ da lokomotifin çarptığı yaya öldü #2

    Tekirdağ da lokomotifin çarptığı yaya öldü #3

    Tekirdağ da lokomotifin çarptığı yaya öldü #4

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