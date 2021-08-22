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    Tekirdağ'da makilik alanda yangın çıktı

    İki ayrı alanda çıkan makilik ve ağaçlık alan yangınları, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangınlar, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 22.08.2021 - 18:13
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 18:18
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    Tekirdağ'da makilik alanda yangın çıktı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde deniz yamacındaki ağaçlık alanda yangın meydana geldi.

    Deniz kıyısındaki otluk bölgede başlayan yangını görenlerin ihbarıyla itfaiye olay yerine sevk edildi.

    Makilik alandan ağaçlara da sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine Süleymanpaşa Belediyesi de su tankerleri ile destek verdi.

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

    Söndürme çalışmalarını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de takip etti. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, soğutma çalışmaları yapıldı.
    İkinci yangın ise Baykallar mevkisindeki makilik alanda meydana geldi.

    Tekirdağ'da makilik alanda yangın çıktı VİDEO

    5 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

    Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Her iki yangında yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Jandarma ekipleri yangınların çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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