Tekirdağ'da makilik yangını

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Tepeköy mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Tepeköy mevkiindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye kısa sürede Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile orman söndürme helikopteri sevk edildi.

Helikopter destek verdi

İtfaiye ekipleri ormanın en uçlarına yakın bölgede söndürme çalışmaları yaparak, orman yangınını kontrol altına almaya çalışırken, yangın söndürme helikopteri ise dağın en tepesindeki orman yangınına yukarıdan su bırakarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kısa sürede kontrol altına alındı İtfaiye ekiplerinin yerden, helikopterin ise yukarıdan su dökerek yaptıkları yoğun söndürme çalışmaları kısa sürede netice verdi.

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Soğutma çalışması başlatıldı

Aniden olay yerine intikal ederek, kısa sürede müdahale çalışması başlatan ekiplerce, orman yangın kontrol altına alınarak, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, Şarköy İlçe Jandarma ekipleri de orman yangını bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.