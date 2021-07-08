Tekirdağ'da maskesiz hapşıran adama bıçaklı saldırı

Ağzında maske olmadan hapşıran 60 yaşındaki adamı bıçaklayarak hastanelik eden seyyar satıcı, yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde yürüyen 60 yaşındaki Mehmet D., iddiaya göre seyyar satıcı R.K.'nın yanından geçerken hapşırdı.

Bunun üzerine R.K., o sırada maskesini takmayan Mehmet D.'ye tepki gösterdi.

"VİRÜS VAR, NEDEN MASKESİZ HAPŞIRDIN"

R.K.'nın, "Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın" sözleri üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K., Mehmet D.'yi kalçasından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan R.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.