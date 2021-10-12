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- Tekirdağ'da mevlit pilavı 15 kişiyi zehirledi
Tekirdağ'da mevlit pilavı 15 kişiyi zehirledi
Mevlitte dağıtılan etli pilavdan yiyen 15 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
- İHA
- 12.10.2021 - 08:29
- Güncelleme : 12.10.2021 - 09:27
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan bir tabldot firması tarafından hazırlanan etli pilav, Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi’ndeki mevlitte davetlilere dağıtıldı.
Yaklaşık 90 davetli etli pilavdan yerken, 15 kişi zehirlenme şikayetiyle akşam saatlerinde Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 15 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.