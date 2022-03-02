Tekirdağ'da mezarlık çitleri çalındı

Çorlu ilçesinde aile mezarlığını çevreleyen 65 demir çit hırsızların hedefi oldu. Mahalle muhtarı, 'Bunların diriye olmadığı gibi ölüyede saygısı yok' dedi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine hırsızlığın son noktası yaşandı.

Sarılar Mahallesi Mezarlığı’na gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mezarlığı çevreleyen 65 adet demir panel çit sökülerek çalındı.

Mezarlığa ziyarete gelen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Olayla ilgili hırsızların yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

“DİRİYE OLMADIĞI GİBİ ÖLÜYE DE SAYGI KALMAMIŞ"

Hırsızlara tepki gösteren Sarılar Mahallesi Muhtarı Fuat Döner, “Bunların diriye olmadığı gibi ölüye de saygısı kalmamış. Cidden çok üzüldük. Sağ olsunlar jandarma ekiplerimiz gerekli denetimlerini yapıyorlar ama yine de hırsızlar yapacağından geri kalmıyor. Maddi yönden zarar büyük olabilir ama manevi yönü bizi çok üzdü” şeklinde konuştu.

MAHALLELİNİN TEPKİSİ

Mahalle sakinlerinden Zafer Özkan da, “Yazıklar olsun, yapılmaması gereken şeyler. Utanç verici bir durum. Nasıl bir vicdan var bunlarda anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşımları gören vatandaşlar da, “Bu millet iyice şaşırdı. Hiç mi vicdan Allah korkusu yok” şeklinde yorum yaparak tepkisini ifade etti.