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    Tekirdağ’da MHP'li eski milletvekili ağabeyini silahla yaraladı

    MHP Tekirdağ eski milletvekili Kemalettin Nalcı, miras nedeniyle tartıştığı ağabeyi Aziz Nalcı’yı tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Eski vekil, olayın ardından gözaltına alındı.
    • 07.05.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 09:59
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    Tekirdağ’da MHP'li eski milletvekili ağabeyini silahla yaraladı

    MHP 23’üncü dönem Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre aralarında miras yüzünden borç-alacak meselesi bulunan ağabeyi Aziz Nalcı ile telefonda tartıştı.

    Akşam saatlerindeki tartışmanın ardından ağabeyinin Çerkezköy ilçesindeki Tepe Kuşbahçe Konakları’nda bulunan evinin önüne giden Kemalettin Nalcı, “Aşağıya in burada konuşalım” diyerek bağırdı.

    Bunun üzerine Aziz Nalcı da evinin önüne çıktı.

    Sağ bacağından yaralandı

    İkili arasındaki tartışma büyüyünce, Kemalettin Nalcı, üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.

    Ağabey Nalcı sağ bacağından yaralanırken, silah seslerini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    MHP'li eski vekilin ağabeyini silahla yaraladığı anlar VİDEO

    Eski vekil gözaltına alındı

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Aziz Nalcı, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Eski milletvekili Kemalettin Nalcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    DHA’nın haberine göre olaya ilgili başlatılan soruşturma, polis ekiplerince sürdürülüyor.

    Tekirdağ’da MHP li eski milletvekili ağabeyini silahla yaraladı #1

    Tekirdağ’da MHP li eski milletvekili ağabeyini silahla yaraladı #2

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    Tekirdağ’da MHP li eski milletvekili ağabeyini silahla yaraladı #4


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