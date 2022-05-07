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- Tekirdağ’da MHP'li eski milletvekili ağabeyini silahla yaraladı
Tekirdağ’da MHP'li eski milletvekili ağabeyini silahla yaraladı
- 07.05.2022 - 09:26
- Güncelleme : 07.05.2022 - 09:59
MHP 23’üncü dönem Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre aralarında miras yüzünden borç-alacak meselesi bulunan ağabeyi Aziz Nalcı ile telefonda tartıştı.
Akşam saatlerindeki tartışmanın ardından ağabeyinin Çerkezköy ilçesindeki Tepe Kuşbahçe Konakları’nda bulunan evinin önüne giden Kemalettin Nalcı, “Aşağıya in burada konuşalım” diyerek bağırdı.
Bunun üzerine Aziz Nalcı da evinin önüne çıktı.
Sağ bacağından yaralandı
İkili arasındaki tartışma büyüyünce, Kemalettin Nalcı, üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.
Ağabey Nalcı sağ bacağından yaralanırken, silah seslerini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
MHP'li eski vekilin ağabeyini silahla yaraladığı anlar VİDEO
Eski vekil gözaltına alındı
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Aziz Nalcı, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Eski milletvekili Kemalettin Nalcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre olaya ilgili başlatılan soruşturma, polis ekiplerince sürdürülüyor.