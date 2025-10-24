Tekirdağ'da motosiklet, açık bırakılan çukura girdi: 1 yaralı

- Tekirdağ Çorlu'da yolda açık bırakılan çukura giren motosiklet sürücüsü kaza yaptı ve yaralandı.
- Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve ehliyeti olmadığı tespit edildi.
- Polis kaza hakkında inceleme başlattı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yol ortasındaki çukura giren motosiklet sürücüsü yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET, PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
Silahtarağa Mahallesi yönüne giden Y.E.K. (22) idaresindeki motosiklet, iddiaya göre daha önce kazılıp kapatılmayan çukura girdi. Kontrolünü kaybeden sürücü, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç sürücü yaralandı.
SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.E.K.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan kontrollerde sürücünün motosiklet ehliyeti bulunmadığı belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.