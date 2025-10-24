Tekirdağ'da motosiklet, açık bırakılan çukura girdi: 1 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yol ortasındaki çukura giren motosiklet sürücüsü yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET, PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Silahtarağa Mahallesi yönüne giden Y.E.K. (22) idaresindeki motosiklet, iddiaya göre daha önce kazılıp kapatılmayan çukura girdi. Kontrolünü kaybeden sürücü, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç sürücü yaralandı.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.E.K.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan kontrollerde sürücünün motosiklet ehliyeti bulunmadığı belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.