Kuryenin motosikletini gasbederek elektronik eşya mağazasından 70 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Çorlu'daki bir dönercide motosikletli kurye olarak çalışan V.Ç.'nin önü, Muhittin Mahallesi'nde bir eve siparişi teslim ettikten sonra 2 kişi tarafından kesildi.

Bıçakla tehdit ettikleri kuryenin cüzdanını, kimliğini, ehliyetini ve motosikletin anahtarını alan 2 kişi, motosikletle beraber kaçtı.

ÇALINTI MOTORLA MAĞAZA SOYGUNU YAPTILAR

Gasbedilen V.Ç.'nin hemen emniyete gidip durumu anlatması üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Aynı gece, Reşadiye Mahallesi'nde de elektronik eşya satışı yapılan bir mağazadan 70 bin lira değerinde bilgisayar, telefon ve çeşitli malzemeler çalındı.

Tekirdağ'da motosiklet gasbedip soyguna gittiler

300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan 50 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 300 saatlik görüntüyü incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelilerinin cezaevinden yeni çıkan O.Ş. ile E.E. olduğu belirlendi.

2 SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI

Şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken, adreslerinde çalınan elektronik cihazların bir kısmı, gasbdilen motosiklete ait ruhsat, kuryenin cüzdanı ve ehliyeti ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden O.Ş.'nin 29, E,E.'nin ise 26 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkardıkları mahkemede tutuklandı.