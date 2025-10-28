Abone ol: Google News

Tekirdağ'da motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

Tekirdağ'da motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 04:04
  • Tekirdağ'da motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
  • Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Eski Çerkezköy Caddesi'nde F.Ç. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen A.O. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü F.Ç. ile kuzeni olan motosikletteki yolcu C.Ç., sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

F.Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

