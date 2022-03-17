Tekirdağ'da motosikletli maskeyi playa taktı, 8 bin 895 lira ceza yedi

Tekirdağ'da motosikletli maskeyi playa taktı, 8 bin 895 lira ceza yedi

Tekirdağ'da plakasını maskeyle gizleyen motosiklet sürücüsü polisten kaçmaya çalışırken 2 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı. Polis tarafından sürücüye 8 bin 895 lira para ceza kesildi.

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda yol kontrolü yaptığı sırada plakasını maskeyle kapatan bir motosikletliyi durdurmak istedi.

2 KİLOMETRE KOVALAMACA YAŞANDI

Trafik ekibi, durmayarak yoluna devam eden motosikletlinin peşine düştü. Yaklaşık iki kilometre süren kovalamaca sonrası kaçan motosikletli Santral mevkiinde yakalandı.





SÜRÜCÜYE 8 BİN 895 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Motosiklet sürücü O.S.’nin kullandığı motosiklet için ehliyetinin yetersiz kaldığı, ayrıca 'dur' ihtarına uymamaktan, plakayı gizlemekten ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 8 bin 895 lira para cezası kesildi.

"ÇEVİRMEDE DURMAM, YİNE KAÇARIM, BENİ YAKALAYAMAZSINIZ"

Kesilen cezaya rağmen yapacağından geriye kalmayacağını ifade eden genç, “Çevirmede durmam yine kaçarım, beni yakalayamazsınız” dedi. Çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılan motosiklet, yediemin otoparkına konuldu.



