Tekirdağ'da motosikletten inip yol vermekte direndi: Ben geçmem

- Tekirdağ Çerkezköy'de bir motosiklet sürücüsü ve yaya arasındaki yaya geçidi diyaloğu sosyal medyada ilgi gördü.
- Sürücü yayaya yol verirken, yaya da aynı nezaketle yol vermeyip kısa ve esprili bir tartışma yaşandı.
- Trafikte yaya önceliğine dikkat çeken bu nazik tavırlar sosyal medyada takdirle karşılandı.
Tekirdağ'da gülümseten diyalog...
Çerkezköy ilçesinde bir motosiklet sürücüsü ile yaya arasında yaşanan yaya geçidi önceliği diyaloğu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
TAKDİRLE KARŞILANDI
Trafikte nadir görülen bu nazik tavırlar, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
"BEN GEÇMEM"
Yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşa yol veren motosiklet sürücüsü, "Geç abi, geç" sözleriyle yayayı yönlendirmek istedi.
Ancak yaya da sürücüye "Geç sen" diyerek karşılık verdi.
Bunun üzerine motosikletten inen sürücü, kararlı bir şekilde "Ben geçmem" dedi.
"BU SU YAKMIYOR"
Sürücünün motosikletten indiğini gören yaya, tuhaf bir ifadeyle "Neden böyle yapıyorsun ya? Bu su yakmıyor, benzin yakıyor bu" dedi.
Kısa süreli esprili tartışmanın ardından yaya geçidi kullanan vatandaş yoluna devam etti.
GÜNDEM OLDU
Sürücü, motosikletine tekrar binip, "Yol senin hakkın" diyerek trafikte yaya önceliğine dikkat çekti.
Bu diyalog, empati ve trafik bilincine yönelik olumlu bir örnek olarak sosyal medyada hızla yayıldı.