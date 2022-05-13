Tekirdağ'da nefes borusuna su kaçan çocuk heimlich manevrası ile kurtarıldı

Tekirdağ'da nefes borusuna su kaçan 2 yaşındaki Zeynep, heimlich manevrası sayesinde hayata döndü. Küçük çocuk yapılan müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde oturan Aleyna Çay, kızı Zeynep Mira Çay'ın yükselen ateşini düşürmek için banyo yaptırmak istedi.

Banyo sırasında küçük kızın nefes borusuna su kaçınca, nefes alamaz hale geldi.

Durumu fark eden anne evde bulunan eniştesinden yardım istedi. Enişte Onur Kötenci, talihsizi kızı sağlık ocağına götürdü.

Öğle tatili nedeniyle kapalı olan sağlık ocağından çıkan Köstenci ve Çay, yakınlardaki eczaneye geldi.

Eczaneden bulunana Rabia Gürsül, bilinci kapalı Zeynep Mira'ya müdahale etti. Gürsül, minik kızı kucağına alıp, 'Heimlich manevrası' ile sırtına vurdu. Zeynep Mira, kusup yeniden nefes almaya başladı.

Zeynep Mira Çay, daha sonra sağlık ocağında yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada gerekli kontrolleri yapılan Zeynep Mira Çay, ardından evine gönderildi.

Panik anı kameraya yansıdı

Ailenin, baygın haldeki Zeynep Mira ile birlikte yaşadığı panik bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde anne ve kızının eczaneye girdiği, eczacı teknisyeni Rabia Gürsül’ün Zeynep Mira'ya müdahale ettiği görüldü. Gürsül'ün eczane dışını da taşan müdahalesi sırasında ise çevrede toplananların panik yaşadığı yer aldı.

"İnsalık görevimizi yerine getirdik"

DHA'nın haberine göre; 2 yıllık eczacı teknisyeni 2 çocuk annesi Rabia Gürsül, "Öğlen arasıydı, sesleri duyunca kapıya yöneldim. Birden kapıya çıkınca kucakta baygın halde bir çocuğu gördüm ve çocuğu kucağıma verdiler. İlk etapta ne olduğunu anlayamadım. Saçlarının ıslak olduğunu görünce su yuttuğunu düşündüm. Ters çevirip hemen Heimlich manevrası yaptım.

Gözleri kaymış ve baygın haldeydi. Müdahalenin ardından öksürüp kendine geldi. Ardından sağlık ocağından doktorlar geldi. Sağlık ocağına götürdük. Kendisine oksijen verildi.

Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünde bilinci açıktı. Çok şükür doğru ve zamanında yapılan ilk yardım sayesinde küçük çocuğumuz kurtuldu. Bizler insanlık görevimizi yerine getirmiş olduk" diye konuştu.

Tekirdağ'da nefes borusuna su kaçan çocuk heimlich manevrası ile kurtarıldı VİDEO

Bir fabrikada çalışan Oktay Çay ile ev kadını eşi Aleyna Çay, tek çocukları Zeynep Mira'yı yaptığı manevra sonucu hayata döndüren Gürsül'e teşekkür etti.

Ateşi çıktığı için çocuğuna banyo yaptırmak istediğini söyleyen Aleyna Çay, "Akrabalarımızla evde oturduğumuz esnada kızımın ateşinin yükselmesi üzerine banyo yaptırmak istedim. Banyoda üstüne su döktükten sonra kızımın nefesinin kesildiğini ve morarmaya başladığını fark ettim.

Paniğe kapılarak evde bulunan eniştem Onur Könteci'den yardım istedim. Bir süre kendi çabalarımızla kızımı kendisine getirmeye çalıştık.

Çaresiz kalınca eniştem kızımı kucağına alarak sağlık ocağına götürmek istedi. Sağlık ocağının da öğle tatilinde olduğunu görünce eczaneden yardım istedik. Eczanede bulunan Rabia Gürsül'ün müdahalesi ile çok şükür çocuğumuz kendisine geldi.

Daha sonra sağlık ocağına götürerek hava verdiler. Çocuğumun durumu çok şükür iyi. Onu tekrar hayata bağlayan Rabia Gürsül'e ve herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.