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    Tekirdağ'da öğrenciler düşen saksıdan saniyelerle kurtuldu

    Okul çıkışı evlerine dönen öğrencilerin yaşadığı tehlikeli anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 17:46
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    Tekirdağ'da öğrenciler düşen saksıdan saniyelerle kurtuldu

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Nazım Sav Caddesi'ndeki bir apartmanın üst katlarındaki saksı, rüzgarın etkisiyle kaldırımda yürüyen 3 öğrencinin önüne düştü.

    KIL PAYI KURTULDULAR

    Saksının ayaklarının dibine düştüğünü söyleyen öğrencilerden Asrın Kuş, birkaç saniye ile yaralanmaktan kurtulduğunu, arkadaşları Yaren ve Asu ile kendisinin çok korktuğunu belirtti.

    Olay ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

    Tekirdağ'da öğrenciler düşen saksıdan saniyelerle kurtuldu VİDEO

    Tekirdağ da öğrenciler düşen saksıdan saniyelerle kurtuldu #1

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