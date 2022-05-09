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- Tekirdağ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
Tekirdağ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 09.05.2022 - 14:41
Çorlu çevre yolu üzeri Ergene ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi girişinde kaza yaşandı.
İHA'nın haberine göre; Çorlu Hıdırağa istikametinden Ergene Marmaracık istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki demir aydınlatma direğine vurdu.
Otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralanırken, yerinden kopan aydınlatma direği de yola devrildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.