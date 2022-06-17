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    Tekirdağ’da otomobil dereye uçtu: Araçtakiler yüzerek karaya çıktı

    3 öğrencinin içinde bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu. Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran gençler, yüzerek karaya ulaştı.
    • 17.06.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 10:08
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    Tekirdağ’da otomobil dereye uçtu: Araçtakiler yüzerek karaya çıktı

    Tekirdağ'da Çerkezköy istikametine seyrederken fakülte yoluna giren Berkay Tatar idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Çorlu Deresi'ne uçtu.

    Akıntıya rağmen yüzerek karaya ulaştılar

    Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran sürücü Berkay Tatar, yolcu olarak bulunan arkadaşları Hüseyin Kösem ve Yiğit İtah’a da yardım etti.

    İHA'nın haberine göre; üniversite öğrencisi 3 arkadaş, deredeki akıntıya rağmen yüzerek karaya çıkmayı başardı.

    Yaralanan kişinin durumu iyi

    Yaralanan yolculardan Hüseyin Kösem, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Tekirdağ’da otomobil dereye uçtu: Araçtakiler yüzerek karaya çıktı ViDEO

    Polis teselli etti

    Sürücü Berkay Tatar, olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı.

    Gözyaşlarına boğulan sürücü Tatar’ı teselli eden trafik polisi, "Sıkma canını, hepiniz hayattasınız. Önemli olan cana bir şey gelmesin." diye konuştu.

    Tekirdağ’da otomobil dereye uçtu: Araçtakiler yüzerek karaya çıktı #1

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    Tekirdağ’da otomobil dereye uçtu: Araçtakiler yüzerek karaya çıktı #7

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