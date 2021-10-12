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    Tekirdağ’da otomobil takla attı: 3 ölü

    Yağış sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak ağaca çarpıp, takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 13:19
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    Tekirdağ’da otomobil takla attı: 3 ölü

    Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 34 PM 3489 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği ve kaygan zeminin de tesiriyle Büyükkarıştıran karayolunun 4’üncü kilometresinde kayarak yoldan çıktı.

    Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil, takla attı.

    Yaşanan feci kazada araçta sıkışan Cenap Akay ve Servet Arda, olay yerinde hayatını kaybetti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Mehmet Akay ise Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Mehmet Akay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ’da otomobil takla attı: 3 ölü #1

    Tekirdağ’da otomobil takla attı: 3 ölü #2

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