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    Tekirdağ’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 5 yaralı

    Ters yöne giren araç ile karşısından gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın bildirilmesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 11:25
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    Tekirdağ’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 5 yaralı

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde 45 yaşındaki Serkan Özkorucu idaresindeki 22 ABC 613 plakalı otomobil ters yöne girdi.

    Seyir halinde ilerleyen Akın İ. yönetimindeki 59 NE 605 plakalı kamyonet, karşısından gelen Özkorucu ile kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken,  kamyonet sürücüsü Akın İ. ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.

    Kazanın bildirilmesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    2 İTFAİYE PERSONELİ YARALANDI

    Kaza yerine sevk edilen itfaiye aracına da bir başka aracın çarpmasıyla, sürücü ile 2 itfaiye personeli hafif şekilde yaralandı.

    Tekirdağ’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 5 yaralı ViDEO

    Tekirdağ’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 5 yaralı #1

    MORGA KALDIRILDI

    Jandarma ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Tekirdağ’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 5 yaralı #2

    ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

    Kazaya karışan araçların da olay yerinden kaldırılmasının ardından bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım normale döndürüldü.

    Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Tekirdağ’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 5 yaralı #3

    Tekirdağ’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 5 yaralı #4

    Tekirdağ’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 5 yaralı #5

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