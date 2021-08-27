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- Tekirdağ’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Tekirdağ’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 5 yaralı
- İHA
- 27.08.2021 - 09:44
- Güncelleme : 27.08.2021 - 11:25
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde 45 yaşındaki Serkan Özkorucu idaresindeki 22 ABC 613 plakalı otomobil ters yöne girdi.
Seyir halinde ilerleyen Akın İ. yönetimindeki 59 NE 605 plakalı kamyonet, karşısından gelen Özkorucu ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Akın İ. ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.
Kazanın bildirilmesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 İTFAİYE PERSONELİ YARALANDI
Kaza yerine sevk edilen itfaiye aracına da bir başka aracın çarpmasıyla, sürücü ile 2 itfaiye personeli hafif şekilde yaralandı.
Tekirdağ’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 5 yaralı ViDEO
MORGA KALDIRILDI
Jandarma ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ
Kazaya karışan araçların da olay yerinden kaldırılmasının ardından bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım normale döndürüldü.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.