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Tekirdağ’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 5 yaralı

Tekirdağ’da otomobil ters yöne girdi: 1 ölü, 5 yaralı

Ters yöne giren araç ile karşısından gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın bildirilmesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.