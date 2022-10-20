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    Tekirdağ'da otomobil ters yöne girdi: 1 yaralı

    Çorlu'da ters yöne giren otomobil sürücüsü, engelli vatandaşı yaraladı.
    • 20.10.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 17:44
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    Tekirdağ'da otomobil ters yöne girdi: 1 yaralı

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otogar istikametinden Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine ters yöne giren otomobil sürücüsü K.L., yaya olarak yoldan geçen H.K. isimli engelli vatandaşa çarptı.

    H.K., aracın ayna kısmına çarparak yere düştü.

    Çevredikilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralının sağlık durumu iyi

    İHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan H.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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