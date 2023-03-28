Tekirdağ'da otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı Ergene'ye ilerleyen tır, kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle yavaşlayan tırın altına ise otomobil girdi. Kaza sonucunda 2'si ağır 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Tekirdağ Ergene istikametine seyreden bir tır, kamyona arkadan çarptı.

Bu sırada aynı istikamette seyrederken kaza nedeniyle yavaşlayan tırın altına otomobil girdi.

İki ayrı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobilde sıkışan Ezgi Y. ve Engin Y., itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakınları gözyaşı döktü

Öte yandan, kaza sonrası olay yerine gelen yaralı yakınları, hüngür hüngür ağlayarak birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü.