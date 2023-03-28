Tekirdağ'da otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı
İHA

Ergene istikametine seyreden bir tır, kamyona arkadan çarptı.

Bu sırada aynı istikamette seyrederken nedeniyle yavaşlayan tırın altına otomobil girdi.

İki ayrı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobilde sıkışan Ezgi Y. ve Engin Y., itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır olarak kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakınları gözyaşı döktü

Öte yandan, kaza sonrası olay yerine gelen yaralı yakınları, hüngür hüngür ağlayarak birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü.

Tekirdağ'da otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı
Tekirdağ'da otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı