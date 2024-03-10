Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde B.M'nin kullandığı 59 AHZ 208 plakalı otomobil, Seymen Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan'a çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Başka bir araç, hem yaralıya hem de bir başka yayaya çarptı
Daha sonra İ.E. idaresindeki 59 AIU 164 plakalı otomobil, yerde sağlık ekiplerini bekleyen Bahçıvan'a, ardından olay yerindeki M.A'ya çarptı.
Bahçıvan hayatını kaybetti
112 Acil Sağlık ekipleri, Bahçıvan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan M.A. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İkinci kaza anı görüntülendi
Sürücüler B.M. ve İ.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Meydana gelen ikinci kaza, yardım için olay yerinde duran bir aracın arka kamerasınca görüntülendi.
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