Haberler



3. Sayfa



Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya, bir başka aracın da çarpmasıyla can verdi

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya, bir başka aracın da çarpmasıyla can verdi Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yardım beklendiği sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.