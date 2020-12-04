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    Tekirdağ'da otomobille çarpışan bisikletlinin havada savrulduğu anlar kamerada

    Çarpışma sonucu 1 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
    • İHA
    • 04.12.2020 - 13:55
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 17:39
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    Tekirdağ'da otomobille çarpışan bisikletlinin havada savrulduğu anlar kamerada

    Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Gazi Caddesi üzerinde E.A. (15) kontrolündeki bisiklet, S.S. sevk ve idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle metrelerce havada savrulan bisikletli çocuk ağır yaralandı.

    Olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edilen yaralı, tedavi altına alındı.

    KAZA ANI KAMERADA

    İhbar üzerine Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri, kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

    Çarpışma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdüğü öğrenildi.

    Tekirdağ'da otomobille çarpışan bisikletlinin havada savrulduğu anlar kamerada VİDEO

    Tekirdağ da otomobille çarpışan bisikletlinin havada savrulduğu anlar kamerada #1

    Tekirdağ da otomobille çarpışan bisikletlinin havada savrulduğu anlar kamerada #2

    Tekirdağ da otomobille çarpışan bisikletlinin havada savrulduğu anlar kamerada #3

    Tekirdağ da otomobille çarpışan bisikletlinin havada savrulduğu anlar kamerada #4

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