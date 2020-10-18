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    Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı

    Malkara ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
    • İHA
    • 18.10.2020 - 05:09
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    Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı

    Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda,  Seymen Ç. idaresindeki 22 AAT 906 plakalı motosiklet ile Hüsmen D. yönetimindeki 59 LS 420 plakalı otomobil çarpıştı.

    MOTOSİKLETLİ ŞAHIS YARALANDI

    Kaza sonrası yaralanan motosikletli Seymen Ç. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Tekirdağ da otomobille motosiklet çarpıştı #1

    Tekirdağ da otomobille motosiklet çarpıştı #2

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