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- Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı
Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı
Malkara ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
- İHA
- 18.10.2020 - 05:09
Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Seymen Ç. idaresindeki 22 AAT 906 plakalı motosiklet ile Hüsmen D. yönetimindeki 59 LS 420 plakalı otomobil çarpıştı.
MOTOSİKLETLİ ŞAHIS YARALANDI
Kaza sonrası yaralanan motosikletli Seymen Ç. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.