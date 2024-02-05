Tekirdağ'da paramparça olan araçtan 3 genç sağ çıkarıldı

İHA
Akşam saatlerinde Edirne yolu Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi yakınlarında, Çorlu istikametine seyreden A.Y. idaresindeki 59 DK 695 plakalı otomobil, kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bloğa çarptı.
Araç hurdaya döndü, 3 kişi yaralandı
Motoru yerinden fırlayan ve hurda yığınına dönen araçtaki sürücü ile Y.P ve M.Ö. isimli genç yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve özel hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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