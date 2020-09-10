Parkta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki çocuk, sallanma sırası nedeniyle tartıştığı başka çocuğun 33 yaşındaki ablası tarafından tekme tokat dövüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Güneş Parkı'nda arkadaşlarıyla oynayan A.B.'nin yanına gelen bir çocuk, "Burada biz oturmak istiyoruz, biz sallanmak istiyoruz" diyerek tartışma çıkardı.

Çocuklar arasında çıkan tartışmayı ise çevredekiler sonlandırdı.

ÇOCUĞUN ABLASINDAN ŞİDDET

Çocuklardan biri eve gidip durumu anlattığı ablası A.G,. bir süre sonra parka gelip o sırada arkadaşlarıyla birlikte oturan A.B.'ye sandalye fırlattı, ardından otururken tekme ve yumruk atarak saldırdı.

Tekirdağ'da parktaki çocuğun darbedilme anları ViDEO

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Aldığı darbelerle yere yığılan A.B.'nin yanına parkta bulunanlar gitti. Parktaki vatandaşlar çocuğu darbeden A.G.'yi bölgeden uzaklaştırdı.

Çocuğun A.G. tarafından darbedilme anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

AİLE ŞİKAYETTE BULUNDU

Darbedilen çocuğun eve gelip olayı anlattığı annesi Derya B., oğlunu hastaneye götürüp, darp raporu aldı.

Derya B., darp raporu ve oğlunun dövülme anlarının bulunduğu görüntülerle polis ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, A.G.'den şikayetçi oldu.

"GECELERİ KABUS GÖRÜYOR"

Oğlunun olaydan sonra gece uyurken kabuslar gördüğünü söyleyen Derya B., "Bu olaydan sonra oğlumun psikolojisi çok bozuldu. Geceleri uyurken 3 gündür kabus görüyor, uyuyamıyor, sürekli ağlıyor ve her şeye tepki gösteriyor, kendini ifade etmeye çalışıyor. Benim oğlumun durumu şu anda çok kötü. Ben de, babası da üç günden beridir bu olayı atlatmıyoruz. Yemiyoruz, içemiyoruz, gözümüzü kapattığımız an o kabus dolu dakikalar gözümüzün önünde tekrar tekrar canlanıyor ve biz bundan dolayı nefes dahi alamıyoruz. Çok kötü bir durum. Rabbim hiçbir anne ve babaya bu olayı yaşatmasın" diye konuştu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.