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    Tekirdağ'da pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı

    Tekirdağ’da bir pastaneye sabahın erken saatlerinde giren hırsız, kasadaki paraları, tezgahtaki baklavayı ve askıdaki montu çalarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 08.12.2020 - 19:17
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    Tekirdağ'da pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Omurtak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pastanenin çalışanları sabah iş yerine girilmiş olduğunu ve kasadaki paraların yerinde olmadığını görünce hem polise haber vererek yardım istedi. Hem de güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

    HIRSIZ, RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

    Kamera görüntülerine göre camından girdiği iş yerinde 20 dakikayı aşkın bir süre geçiren ve rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızlık şüphelisi bu süre zarfında işyerinin ses sistemini çalıştıran amfiyi, askıdaki montu, tezgahtaki bir tepsi baklavayı ve kasadaki bozuk paralar dahil tüm parayı aldı.

    Şüpheli girdiği yerden rahat bir şekilde çıkarak kayıplara karıştı.

    Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Tekirdağ da pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı #1

    Tekirdağ da pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı #2

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