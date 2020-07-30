Tekirdağ'da pencereden evine girecekti: Hayatını kaybetti

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Anahtarını unuttuğu 3'üncü kattaki evine pencereden girmek isteyen 22 yaşındaki genç, beton zemine çakılarak vefat etti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Mısır Cami Kebir Mahallesi'nde gece yarısı evine gelen Doğukan Demir, anahtarını unuttuğu için merdiven penceresinden daireye girmeye çalıştı.

Evine girmeye çalışırken düşerek betona çakılan Demir'i, sabaha doğru komşuları fark etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Doğukan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Şarköy Cumhuriyet savcısı İlyas Demiralp'ın yaptığı incelemenin ardından Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GEMİ KAPTANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLANIYORDU

Evine girmek isterken düşerek ölen Demir'in, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı'nı bitirdiği ve stajını da tamamladıktan sonra gemi kaptanlığı sınavlarına hazırlandığı öğrenildi.





















